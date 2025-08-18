Трамп считает, что всё делает верно на украинском направлении

Президент США Дональд Трамп считает, что только глупые могут полагать, что он предпринимает неверные действия для разрешения конфликта вокруг Украины.

Об этом он заявил в преддверии встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В Truth Social Трамп написал, что находится здесь, только чтобы остановить это, чтобы оно не продолжалось.

"Я точно знаю, что я делаю, мне не нужны советы от людей, которые работали на всех этих конфликтах годами и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их, они тупые люди, без разума, понимания и здравого смысла. И они делают нынешнюю катастрофу Россия – Украина тяжелее для разрешения", - написал Трамп, пишет РИА Новости.