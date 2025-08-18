Лукашенко призвал избавиться от тараканов, пугающих иностранцев и белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал избавиться от тараканов в гостиницах и повысить уровень сервиса в туристической отрасли – чтобы иностранные туристы приезжали в страну активнее, а сами белорусы – не ездили за границу отдыхать.

"Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что до 2030 года правительство должно сделать туризм национальным проектом и реализовать его экономический потенциал.