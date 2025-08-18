Из оборота могут исчезнуть "блатные" автомобильные номера

Общественники просят МВД изъять из оборота регистрационные автомобильные знаки с буквенными сочетаниями АУЕ* и ВОР, поскольку они могут ассоциироваться у граждан с ранее объявленным экстремистским движением АУЕ*, которое было запрещено в России.

С таким предложением выступил Национальный автомобильный союз, в котором призвали заставить перерегистрировать номера с такими буквами текущих хозяев знаков. Там указывают, что "блатные" номера с АУЕ* стоят от 65 тыс. руб. до 1,7 млн руб. в зависимости от региона и зеркальности. ВОР — от 185 тыс. руб. до 5 млн руб., передает Telegram-канал Mash.

*движение АУЕ признано российским судом экстремистским и запрещено на территории России