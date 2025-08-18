Число погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области возросло до 23
Количество погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области увеличилось до 23 человек.
Как сообщили в МЧС России, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Кроме того, один пострадавший скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате ЧП на предприятии увеличилось до 20 человек. Пострадавших 134.
Напомним, 15 августа утром на территории порохового завода в поселке Лесной в Шиловском районе произошло возгорание с детонацией. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. В понедельник в Рязанской области приспущены флаги - в регионе объявлен день траура по погибшим при взрыве.