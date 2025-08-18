В Югре покинул пост замгубернатора Уткин

Заместитель губернатора Югры Анатолий Уткин ушёл в отставку – он уезжает работать в другой регион. О таком решении политика сообщил глава автономии Руслан Кухарук.

"Анатолий Валерьевич внёс значительный вклад в развитие нашего региона. Его профессионализм, ответственность и преданность делу снискали заслуженное уважение среди коллег и жителей округа. Желаю успехов на новом месте", - написал Кухарук в своём telegram-канале.

Уткину вручена премия "За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Югры".