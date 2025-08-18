18 Августа 2025
в россии
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Школьный сервис "Сферум" интегрировали в мессенджер Max, который еще даже не вышел их бета-тестирования

Министерство просвещения России сообщило о завершении интеграции сервиса "Сферум" в мессенджер Max. Сообщается, что "образовательное пространство" заработает с нового учебного года, хотя разработчики Max еще даже не завершили бета-тестирование мессенджера.

"Сферум" станет доступнее и удобнее для пользователей сферы образования", - говорится в сообщении Минпросвещения. Каким образом увеличится доступность – не сообщается (с учетом того, что пока что у любого другого мессенжера пользователей среди родителей больше).

"Интеграция "Сферума" в национальный мессенджер МАax — это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным", – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее пользователи GitHub — облачной платформы для хостинга IT-проектов и совместной разработки – заявили (правда, анонимно), что Max собирает на установленных устройствах очень много информации о пользователе, также появились сообщения, что Max все время ведет сьемку камерой, даже если приложение не используется. В пресс-службе мессенджера последнее утверждение отрицают.

В Max, соединенном со "Сферумом", будет доступ к электронным дневникам детей, интерактивная дочка, сервисы "Сбор файлов", "Помощник ученика", "Помощник Рособрнадзора" и чат-бот программы "Пушкинская карта". Также педагоги смогут написать свои вопросы и предложения министру просвещения в специальном чат-боте (к слову, они могут сделать это сейчас и по другим каналам связи, и эта возможность останется).

"Сферум" в Max будет запускаться поэтапно – с 25 августа образовательное пространство откроется для пользователей первых шести пилотных регионов. Это республики Татарстан, Алтай и Марий Эл, а также Владимирская и Тверская области и Ханты-Мансийский автономный округ. С 15 сентября "Сферум" в Мax постепенно станет доступен для остальных регионов России", - сообщили в Минпросвещения.

Теги: сферум, мессенджер, max, минпросвещения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети