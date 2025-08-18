Москалькова: Украинаская сторона продолжает удерживать 31 мирного курянина

Киевский режим по-прежнему удерживает 31 жителя Курской области, насильственно перемещенных на территорию Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, украинская сторона предоставила России список своих граждан для взаимной передачи без дополнительных условий.

Москалькова добавила, что РФ утвердила список из 31 украинца для возможной передачи, он направлен украинской стороне, передает ТАСС.

В июле уполномоченный по правам человека в России заявила, что судьба около тысячи пропавших жителей Курской области до сих пор не установлена. Москалькова указала, что направила полные списки без вести пропавших курян уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный Комитет Красного Креста.