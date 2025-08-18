В Югре подросток перевёл мошенникам почти 850 тысяч

В Нижневартовске в полицию обратилась горожанка, сын которой перевёл мошенникам несколько сотен тысяч рублей.

Мошенники, звонившие 17-летнему подростку, представлялись сотрудниками то министерства образования, то портала "Госуслуг", то следственных органов. Они убеждали своего собеседника, что деньги его родителей надо обезопасить от перевода, куда не следует.

В итоге парень перевёл мошенникам 849 тыс. 600 руб. Возбуждено уголовное дело, сообщает югорское окружное управление МВД.