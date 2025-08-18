Уральцы собирают подписи против строительства мусорного полигона у озера Балтым

В Свердловской области назревает новый конфликт из-за очередного проекта мусорного полигона. В этот раз в инициативную группу объединились жители Верхней Пышмы и ближайших поселений, которые выступают категорически против строительства технопарка "Верхнепышминский" на особо охраняемых природных территориях озер Балтым и Исетское. Активисты уже начали собирать подписи, а также требуют назначить проведение общественных обсуждений, где каждый смог бы высказать свое мнение.

Еще 10 апреля этого города вышло постановление №439 от горадминистрации о подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма. В нем идет речь о строительстве комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экотехнопарк "Верхнепышминский" для муниципального образования на участке с кадастровыми номерами 66:36:3001001:422, 66:36:3001001:421. На этом месте расположатся мусороперерабатывающий комплекс, участок компостирования и полигон для размещения ТКО площадью 103 гектара. Недавно врио губернатора Денис Паслер подтвердил, что строительство объекта начнется в 2026 году.

Проблемой является то, что указанный участок находится рядом с четырьмя особо охраняемыми природными территориями: озерами Балтым, Вашты, Исетское и рекой Шитовской исток. Последняя впадает в озеро Исетское, которое является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для жителей Среднеуральска.

Помимо этого, территория покрыта болотами, а потому размещение на ней полигона ТКО, как считает инициативная группа, приведет к значительному заражению водных ресурсов.

"Пострадают земли лесного фонда. Лес - это источник кислорода, это достояние России. Поэтому данный полигон предоставляет угрозу окружающей среде и здоровью людей", - заявили активисты.

По их словам, администрация Верхней Пышмы никак не реагирует на доводы местных жителей, присылая отписки, в которых сообщается, что окончательно место еще не определено и никаких строительных работ на территории не ведется. При этом в генплане место экотехнопарка уже обозначено и, по словам активистов, участок даже обнесли строительным забором.

Сейчас инициативная группа собирает подписи местных жителей под обращением к местным и региональным властям. Уральцы требуют учесть мнение собственников близлежащих населенных пунктов и садовых товариществ, назначить общественные слушания и оповестить о них жителей населенных пунктов и собственников земельных участков поселков, деревень и садовых товариществ. В ближайшее время активисты также намерены проверить правомерность перевода земель в целях размещения полигона ТКО.

Накануне.RU также обратилось за комментарием в администрацию Верхней Пышмы.

Напомним, что ранее жители Сысертского района сумели отстоять свою позицию и победили в борьбе против строительства одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью в 25 млрд руб. (с учетом процентов по кредиту). Полигон хотели построить у деревни Андреевка в непосредственной близости с населенными пунктами, при этом, не учитывая мнения местных жителей. Концессионером выступало ООО "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Врио губернатора Денис Паслер на фоне недовольства жителей решил расторгнуть концессию.