18 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

Паслер об экологии в Свердловской области: компании сами заинтересованы в улучшении ситуации

В Свердловской области вопрос экологического благополучия особенно актуален. Об этом заявил врио главы региона Денис Паслер.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, вопрос поднимается на каждой встрече с руководством предприятий. При этом компании и сами заинтересованы в улучшении экологической ситуации.

"Например, на заводах "Теплит" в Рефтинском и Березовском (входят в структуру холдинга "Атомстройкомплекс" - от редакции) основным сырьем для производства газобетона служит зола Рефтинской электростанции. На сегодняшний день этот объект производит почти 30% от общего объема вредных выбросов в атмосферу. Зола уноса будет использоваться и на новом заводе "Теплит" под Сысертью. С его пуском общий объем переработки золы составит 400 тысяч тонн в год – столько золы остается на Рефтинской ГРЭС ежемесячно. Таким образом, предприятие будет забирать 12-ю часть золы с электростанции, чтобы выпускать на ее основе 1,2 миллиона кубометров газобетона в год", - отметил Паслер.

Один из заводов "Теплит" в Свердловской области(2025)|Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

По его словам, в результате вместо золоотвалов регион получает качественный и экологичный стройматериал с такими потребительскими свойствами, как морозостойкость, теплоэффективность и прочность.

"Это большой вклад в экологическое благополучие Свердловской области", - уверен врио губернатора.

Один из заводов "Теплит" в Свердловской области(2025)|Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

Все предприятия сысертского кластера безотходного экопроизводства строительных материалов "Атомстройкомплекса" оснащены высокоэффективными системами фильтрации. На заводе "АТОМ Цемент" установлено около 40 газоочистных фильтров, включая рукавные, которые очищают воздух от пыли. Главный электрофильтр обеспечивает 99,9% степень очистки отходящих газов системы обжига клинкера, а это значит, что после фильтрации воздух становится чище, чем в городе.

Решением экологических вопросов также занимаются и другие предприятия.

Теги: Паслер, компании, экология


