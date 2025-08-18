8000 зеркальных полос и 3D-проекции используют организаторы "Каспийских сезонов в Астрахани, чтобы удивить зрителей фестиваля

Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны» пройдёт с 19 по 30 августа в Астрахани в пятый раз. Торжественное открытие состоится 22 августа в 20.00 на Соборной площади Астраханского кремля.

О том, как идёт подготовка к фестивалю, стало известно сегодня на пресс-конференции ТАСС в Москве, в которой принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева.

Глава профильного ведомства сообщила, что монтаж сценической площадки практически завершён. Впервые в истории на отечественной сцене используют зеркальный композит из 8000 полос отражающих элементов, а 3D-проекции придадут Астраханскому кремлю необычный облик. В постановке из 53 сольных партий примут участие 500 человек, включая 200 волонтёров. Общий вес шестиметровых декораций превысит шесть тонн.

В рамках фестиваля астраханцев и гостей региона ждут концерты на разных площадках города. Зрители услышат звёзд мировой оперной сцены, известных деятелей искусств пяти государств и симфонический оркестр прикаспийских государств под управлением народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.

Кульминация фестиваля «Каспийские сезоны» – премьера оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева, которую Астраханский театр оперы и балета покажет под открытым небом в Астраханском кремле. Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что фестиваль является значимым событием в выстраивании межкультурного диалога и укреплении партнёрских связей между Россией и Прикаспийскими государствами.

"Фестиваль «Каспийские сезоны» – яркий пример взаимного доверия и уважения. Он объединяет людей из разных стран, создаёт уникальную площадку для обмена идеями и культурными традициями, помогает сохранить общие духовно-нравственные ценности, которые становятся основой взаимопонимания и дружбы», – подчеркнул глава Астраханской области.

Губернатор добавил, что в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне постановка оперы «Война и мир» станет знаковым событием, напоминающим о значении памяти, мужества и единстве народов.

«В год 80-летия Победы над фашизмом важно обращаться к истокам, говорить о патриотизме, мужестве, защитниках Родины и их подвигах. Я думаю, эти темы также важны и для стран Прикаспия. Это наше общее культурное наследие», – выразил уверенность глава региона.

Опера «Война и мир» реализуется в рамках проекта «Русские оперы в Астраханском кремле», стартовавшего в 2012 году.