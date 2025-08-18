Для ростовских фермеров введут мораторий на банкротство из-за неурожая

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении моратория на банкротство фермеров, которые пострадали из-за неурожая в Ростовской области в этом году.

"То, что беспокоит сейчас фермеров, – это продление льготных кредитов, перенос их с 2025 на 2026 год. Потому что в этом году просто отдавать будет не из чего: очень низкая урожайность. То же самое касается лизинговых платежей по линии "Росагролизинга", - сообщил о ситуации врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на встрече с президентом.

По словам Слюсаря, урожай зерновых в прошлом году упал на 20%, в этом году – на 30%. "Сейчас уже обмолот фактически завершён. В этом году это падение практически вдвое. И конечно, это большие убытки и потери", - пожаловался врио главы региона.

Он вспомнил, что в ковидное время была такая мера поддержки как мораторий на банкротство для малых и средних фермерских хозяйств. "Высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги", - отметил Слюсарь. Президент поддержал идею о моратории.