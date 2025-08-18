На Ставрополье из-за пала травы сгорело кладбище

На Ставрополье пал травы стал причиной пожара на сельском кладбище. Сам поселок Канглы (Минераловодский район) уцелел, но в округе выгорело несколько гектаров, в том числе несколько построек

В регионе из-за жаркой и засушливой погоды действует противопожарный режим, который запрещает сельскохозяйственный пал травы, тем не менее, неизвестные прибегли к этому сомнительному способу борьбы с пожарами.

Всего за выходные на Ставрополье зафиксировано 211 пожаров на открытой территории.