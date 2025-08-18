Готовность школ Томской области к учебному году на контроле губернатора Владимира Мазура

"На аппаратном совещании обсудили подготовку к новому учебному году. 1 сентября в Томской области за парты сядут почти 130 тысяч учеников, в том числе – 11,3 тысячи первоклашек. В колледжах и техникумах региона учебный год начнётся для 30 тысяч студентов", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владиммр Мазур.

На совещании обсуждали ход подготовки учреждений образования к новому учебному году.

В частности, в регионе по нацпроекту «Молодёжь и дети» завершается строительство новой современной школы на 1100 мест на улице Высоцкого в Томске – просторной и комфортной, с несколькими спортзалами и большой благоустроенной территорией. В школу уже записано 600 детей, 1 сентября здесь стартует учебный процесс.

По федеральному проекту «Профессионалитет» в Томской области откроют 2 новых образовательных кластера: «Педагогика» в Томском государственном педколледже и «Микроэлектроника» в Томском экономико-промышленном колледже.

Прошло массовое переоснащение мастерских и учебных классов в техникумах Томска, города Колпашево, в Каргаске и селе Кожевниково.

Напомним, речь идет о специальных кабинетах для обучения и беспилотным технологиям, и обслуживанию тяжёлой техники, и сестринском делу, и переработке дикоросов, и многому другому.

"Поручил главам районов и городов проверить готовность пришкольных территорий. Подходы и подъезды к зданиям школ и детсадов должны быть безопасными для детей, педагогов и родителей. Особое внимание – ликвидации коммунальных раскопок близ образовательных учреждений. Прошу мэра Томска Дмитрия Махиню оперативно решить этот вопрос вместе с ресурсоснабжающими организациями", - подчеркнул в ходе совещания Владимир Мазур.