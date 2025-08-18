ВС РФ уничтожили до ста украинских дронов в месте подготовки к запуску

ВС России уничтожили до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску, сообщает Минобороны.

Также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим. Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.

Накануне в МО сообщили, что ВС России нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним. До этого были поражены четыре завода, где велись работы по сборке ракетного комплекса "Сапсан". В ФСБ заявляют, что этот комплекс Украина разрабатывала совместно с одной из европейских стран, а в радиус поражения баллистической ракеты попадали Москва и Минск.