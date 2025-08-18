Венгрия обвинила Украину в атаке на российский нефтепровод

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, по которому нефть поступала из России в Венгрию. Сейчас экспорт приостановлен.

"Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем! В течение 3,5 лет Брюссель и Киев пытаются втянуть Венгрию в войну на Украине. Эти неоднократные украинские атаки на наши энергосистемы служат той же цели", - написал глава МИД Венгрии в соцсети X (заблокирована в РФ).

По словам Сийярто, российская сторона проинформировала его о том, что специалисты ремонтируют трубопровод, но пока не знают, когда эта работа завершится.