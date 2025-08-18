В Тюмени начался первый модуль образовательной программы проекта "Боевой кадровый резерв"

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что в столице региона начался первый модуль образовательной программы проекта "Боевой кадровый резерв". Все участники – ветераны специальной военной операции.

Обучение по программе "Государственное и муниципальное управление" продлится год. За это время участники пройдут четыре очных образовательных модуля, практики на реальных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, проектную работу, занятия по личностному развитию. На этом пути с участниками будут заниматься наставники, они помогут развивать необходимые управленческие навыки. В планах губернатора – присоединиться к образовательной программе и поделиться своим профессиональным опытом.

"Уверен, наш проект станет профессиональным трамплином для земляков, которые самоотверженно защищали Родину на специальной военной операции и теперь хотят послужить ей уже в гражданской жизни. Желаю всем участникам "Боевого кадрового резерва" успешной учёбы, новых открытий, профессиональных побед", - написал Александр Моор в своём telegram-канале.

Более конкретных деталей о деталях обучения глава региона не привёл.