На перевале Орой на Алтае пропал 71-летний турист

Следователи начали проверку в связи с пропажей туриста на перевале Орой в Республике Алтай, сообщили в СУСК по региону.

71-летний мужчина из Оренбургской области исчез в Кош-Агачском районе 14 августа.

В МЧС информация о пропаже туриста поступила только в субботу, 16 августа. По данным ведомства, мужчина путешествовал в составе незарегистрированной группы из трех человек. Он вышел на два часа раньше своих товарищей на маршрут в направлении "домика молочника" на перевале Орой и пропал.

