В Башкирии в детском лагере отравились 25 человек

25 человек, в том числе 22 ребенка, отравились в детском лагере в Стерлибашевском районе Башкирии. После осмотра из лагеря "Патриот" были госпитализированы 16 человек, их состояние оценивается как средней тяжести. Работа лагеря временно приостановлена.

"По предварительным данным, вечером 17 августа 2025 года несколько детей в возрасте от 12 до 17 лет и сотрудников детского лагеря в Стерлибашевском районе почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. В результате они были госпитализированы, их состояние удовлетворительное. К надзорным мероприятиям привлечены сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора", - сообщили в республиканской прокуратуре.

Сейчас специалисты делают отборы проб пищи и воды из пищеблока и столовой лагеря, смывы с поверхностей, берут анализы у отравившихся.