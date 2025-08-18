Россияне назвали уровень ежемесячного дохода для счастливой жизни

Россияне назвали сумму, которая сделает их счастливыми при ежемесячном поступлении на счет. Это 226 тыс. руб. в месяц (или 2,5 средние зарплаты), к такому выводу пришли социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследователей, за последние восемь лет оценка россиянами уровня дохода для счастливой жизни удвоилась: в 2017 году для этого им было достаточно 109 тыс. руб. в месяц.

Наибольшие ожидания отмечены у миллениалов и жителей крупнейших городов. Старшие и младшие миллениалы называют суммы в 300–470 тыс. руб. в месяц, столичные жители — почти 700 тысяч. Напротив, старшие поколения (оттепели и застоя) менее требовательны и ориентируются на суммы от 58 до 128 тыс. руб., как и сельские жители — им было бы достаточно 116 тыс. руб.