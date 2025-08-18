БПЛА, перехваченный над Смоленской АЭС, при падении сдетонировал

Украинский беспилотник, перехваченный над Смоленской АЭС, при падении сдетонировал, сообщает "Росатом". В результате повреждены окна в здании энергоблока N3.

В заявлении госкорпорации отмечается, что ущерб нанесен незначительный, пострадавших нет. Произошедшее не повиляло на работу самой станции, радиационный фон в норме, пишет РИА Новости.

Накануне в ФСБ России сообщили, что 17 августа была сорвана террористическая атака на объект атомной энергетики. Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ подавлен украинский БПЛА. Уточнялось, что уничтожен ударный БВС "Спис" украинского производства.

В СК в связи с попыткой ВСУ атаковать Смоленскую АЭС возбудили уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты атомной энергии.