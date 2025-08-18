Принесший одну подпись в свою поддержку кандидат в свердловские губернаторы хочет обжаловать отказ в регистрации

Суд рассмотрит дело об отказе в регистрации кандидата в губернаторы Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, иск подал Динамудин Садихов, выдвинутый партией "Гражданская инициатива". В инстанции уточнили, что Садихов подал иск лично. Он считает, что ему отказали в регистрации незаконно.

Напомним, причиной отказа стало то, что кандидат не представил необходимого количества подписей депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку. Динамудин Садихов принес в избирком только одну подпись – вместо необходимых 120.

Заседание состоится уже завтра, 19 августа.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в избирательной комиссии Свердловской области утвердили бюллетень для выборов губернатора, которые пройдут в сентябре 2025 года.