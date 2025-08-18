"Трогал за ягодицы и просил снять штаны". Мать подростка из Первоуральска пожаловалась на учителя

Мать 16-летнего школьника из Первоуральска пожаловалась на уже бывшего классного руководителя ее сына, который, по словам подростка, домогался его. Несмотря на признание учителя и схожий инцидент в его прошлом, в СКР якобы отказали в возбуждении уголовного дела.

Как передает слова матери Telegram-канал Ural Mash, инцидент произошел в мае этого года в школе №4. Мальчик пришел домой и рассказал матери, как его 52-летний классный руководитель и по совместительству преподаватель математики и информатики приставал к нему.

"Мой сын перед военными сборами рано утром по согласованию с классным руководителем договорились о встрече, чтобы обсудить решение и выполнение домашнего задания. Когда сын пришел и они все обсудили, педагог попросил его пройти в лаборантскую. Преподаватель взял его за руку одной рукой, а второй начал его щупать за и между ягодицами. При этом, задавая вопрос, что он чувствует. Кода ребенок сказал, что ничего, преподаватель сказал: "Не может быть" и попросил приспустить штаны, на что получил отказ. После этого он отпустил ребенка и спросил: "Без обид?". Когда мы были дома, сын полностью рассказал всю историю", - рассказала мать школьника.

После этого женщина обратилась к директору, которая попросила никому не рассказывать об инциденте, пообещав уладить ситуацию. Несмотря на это, на следующее утро родитель все же обратилась в полицию и написала заявление. Однако через месяц в СКР ей сообщили, что заводить уголовное дело на педагога не стали, несмотря на признательные показания мужчины.

Канал сообщает, что следователям учитель рассказал, как попросил подростка залезть на парту и встать на колени. Пока тот пытался понять, что происходит, мужчина "начал щекотать его ягодицы". Якобы ему понравились его штаны и он попросил их снять. Педагог якобы также признал свою нездоровую тягу к детям, при этом заявил, что сексуального влечения к ним не испытывает, но и контролировать себя не может. Якобы в 1993 году у него уже была похожая ситуация со школьницей, после чего учителя сразу же уволили и направили на лечение, после чего снова взяли в школу.

Из школы в Первоуральске мужчина тоже ушел "из-за проблем со здоровьем", но планирует вернуться к преподаванию в новом учебном году. Пострадавший подросток, по словам матери, наотрез отказался даже переступать порог своей школы, а потому семья уже перевела его обратно в предыдущую. Родители теперь переживают за безопасность других учеников, которым, возможно, тоже придется столкнуться с домогательствами.

Накануне.RU обратилось в СКР по Свердловской области за пояснением, однако там отказ от возбуждения уголовного дела комментировать не стали.