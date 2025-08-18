Утвержден годовой объем учебной нагрузки для российских школьников

Министерство просвещения России определило объем допустимой годовой учебной нагрузки на школьников 1-9 классов.

Нормы для 2025/2026 учебного года таковы:

1 класс – 620-653 часа;

2-4 классы – 782-884 часа;

5 класс – 986-1088 часов;

6 класс – 1020-1122 часа;

7 класс – 1088-1190 часов;

8-9 классы – 1122-1224 часа.

Конкретное количество часов в каждой школе будет определяться в зависимости от варианта федерального образовательного плана, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Минпросвещения.

В ведомстве отмечают, что в первом полугодии количество учебных периодов не должно превышать восемь учебных недель, во втором полугодии – не более десяти для первых классов и не более одиннадцати недель для 1-9 классов.