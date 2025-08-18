ФСБ предотвратила попытку подорвать Крымский мост

Украинские спецслужбы планировали взорвать машину с водителем-смертником на Крымском мосту, сообщили в ФСБ РФ.

По данным службы, автомобиль с бомбой прибыл на территорию России с Украины транзитом через ряд стран. Машина пересекла российско-грузинскую границу через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии и направлялась в Краснодарский край. Там ее должны были передать другому водителю. Он должен был выехать через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, задуманным киевским режимом "втемную", заявили в ФСБ.

Спецслужбы вскрыли планы террористов и обезвредили замаскированное устройство в Chevrolet Volt. Всех подозреваемых, причастных к транспортировке, задержали.

В июне в Кремле подтвердили, что украинские диверсанты пытались атаковать Крымский мост, но безрезультатно. 3 июня сообщалось, что ВСУ совершили попытку диверсии в районе опор Крымского моста, но они не были повреждены, поскольку вокруг объекта под водой оборудованы защитные сооружения. Однако из-за инцидента на некоторое время ограничивалось движение по Крымскому мосту автотранспорта.