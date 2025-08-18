На набережной Академического района Екатеринбурга открылась выставка работ юных художников

18 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

На набережной Академического района Екатеринбурга открылась выставка работ юных художников

На Аллее творчества, расположенной в Академическом районе Екатеринбурга на набережной между улицами Вильгельма де Геннина и Рябинина, открылась выставка картин учеников филиала детской художественной школы № 2 имени Геннадия Мосина. Темы работ посвящены лету, отдыху и тёплому общению с близкими.

Аллея творчества была создана АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") к 300-летию Екатеринбурга. На стендах выставочного пространства демонстрируются работы местных авторов.

Аллея творчества в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Аллея творчества в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Филиал школы начал работу в Академическом районе в 2022 г. Сегодня здесь обучается около 700 учащихся — от дошкольников до старшеклассников. В распоряжении учеников — несколько мастерских, включая керамическую, а также выставочный зал.

Аллея творчества в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Аллея творчества в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Аллея творчества в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Аллея творчества в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Как говорил Николай Гоголь: „Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить“. Мы даём жителям возможность приобщаться к искусству рядом с домом. Эта выставка не только радует глаз, но и вдохновляет детей заниматься творчеством. Академический район в целом развивается как будущий Наукоград Екатеринбурга, где культурная и образовательная среда сочетается с научно-исследовательским потенциалом. Выставки, мастер-классы и современные школы становятся неотъемлемой частью этой концепции, формируя пространство, в котором гармонично развиваются интеллект, креативность и стремление к открытиям", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Аллея творчества в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Аллея творчества в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Дополнительное образование в Академическом — важная часть развития подрастающего поколения. Здесь дети могут раскрывать свои таланты в изобразительном, музыкальном и других видах искусства. В районе работает и детская школа искусств № 6 имени К. Е. Архипова, где ребята осваивают музыкальное мастерство.

Теги: Аллея творчества, художник, АО СЗ РСГ-Академическое


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети