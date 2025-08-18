На набережной Академического района Екатеринбурга открылась выставка работ юных художников

На Аллее творчества, расположенной в Академическом районе Екатеринбурга на набережной между улицами Вильгельма де Геннина и Рябинина, открылась выставка картин учеников филиала детской художественной школы № 2 имени Геннадия Мосина. Темы работ посвящены лету, отдыху и тёплому общению с близкими.

Аллея творчества была создана АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") к 300-летию Екатеринбурга. На стендах выставочного пространства демонстрируются работы местных авторов.

Филиал школы начал работу в Академическом районе в 2022 г. Сегодня здесь обучается около 700 учащихся — от дошкольников до старшеклассников. В распоряжении учеников — несколько мастерских, включая керамическую, а также выставочный зал.

"Как говорил Николай Гоголь: „Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить“. Мы даём жителям возможность приобщаться к искусству рядом с домом. Эта выставка не только радует глаз, но и вдохновляет детей заниматься творчеством. Академический район в целом развивается как будущий Наукоград Екатеринбурга, где культурная и образовательная среда сочетается с научно-исследовательским потенциалом. Выставки, мастер-классы и современные школы становятся неотъемлемой частью этой концепции, формируя пространство, в котором гармонично развиваются интеллект, креативность и стремление к открытиям", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Дополнительное образование в Академическом — важная часть развития подрастающего поколения. Здесь дети могут раскрывать свои таланты в изобразительном, музыкальном и других видах искусства. В районе работает и детская школа искусств № 6 имени К. Е. Архипова, где ребята осваивают музыкальное мастерство.