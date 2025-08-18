В Екатеринбурге под конец лета потеплеет до 27 градусов

Подходящее к концу лето подарит уральцам еще целый день жары. Воздух прогреется до 27 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 18 августа в столице Урала будет плюс 18-20 градусов. Во вторник, 19 августа, столбики термометров взлетят до 25-27 градусов. Но уже 20 августа "похолодает" до 17-19 градусов.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, сохранится теплая погода – до 20 градусов. С понедельника по четверг периодически будут идти небольшие дожди. С пятницы осадки прекратятся.

Как отмечают синоптики, август в Екатеринбурге в этом году теплый. Средняя температура с начала месяца (плюс 18,5) на 1,1 градуса выше нормы.