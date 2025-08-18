Сегмент кредиток показал максимальный рост с начала года

В России в июле текущего года сегмент кредитных карт показал первые признаки восстановления.

Это произошло из-за смягчения денежно-кредитной политики Центробанка РФ и повышением риск-аппетита банков. При этом ставки до сих пор остаются рекордно высокими — в среднем 47% годовых.

Пока банки конкурируют за клиентов за счет льготных периодов, кешбэка и бонусов. Как ожидается, устойчивый рост сегмента начнется осенью, однако доля клиентов, выходящих за рамки грейс-периода, может превысить 85%, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в июле текущего года доля одобрений по кредитам снизилась до 21,4%.