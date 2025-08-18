Подросткам готовят лимит в 100 тысяч на операции по картам

Переводы по картам несовершеннолетних россиян предлагают ограничить суммой в 100 тыс. руб. в месяц.

Аналогичный лимит предложено установить и для получения наличных средств. Как заявили в "Народном фронте", это убережет подростков от вовлечения в дропперские схемы по обналичиванию средств, полученных преступных путем.

Там призвали разработать для банков перечень говорящих на участие несовершеннолетних в мошеннических схемах признаков. По словам экспертов, подобные меры могут снизить массовость вовлечения подростков в подобные махинации, однако их нужно сочетать с повышением финансовой грамотности, в том числе и у родителей, сообщают "Известия".

Напомним, россияне жалуются на многомесячные блокировки денег на картах. Некоторые заявляют о заморозке средств на срок до шести месяцев.