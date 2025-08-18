Правительство готовит меры поддержки спроса на жилье

Кабмин России разрабатывает меры для оживления спроса на жилье.

Речь идет о разрешении банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты, и смягчение условий ипотеки.

Проработать такие меры по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина должны Минфин совместно с Минстроем и "Дом.РФ". Представители банков считают, что это позволит им освободить средства и одобрять больше заявок на жилищные кредиты. Девелоперы ожидают повышения активности на рынке жилья.

В настоящее время 20% застройщиков находится в зоне риска. С другой стороны, расформирование резервов может негативно сказаться на устойчивости банков, сообщают "Известия".

Напомним, рост цен на первичном рынке жилья превысил 10%.