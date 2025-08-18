Статуя "Кот ученый" упала на ребенка в Саратове

Статуя "Кот ученый" упала на ребенка в парке имени Максима Горького в Саратове.

Девочка, которой было 1 год и 9 месяцев погибла на месте. По словам очевидцев, деревянная скульптура рухнула на глазах у родителей.

Медики и полиция приехали оперативно, однако помочь малышке не смогли, сообщает Telegram-канал Mash.

Упавшая на ребенка деревянная статуя кота в саратовском парке была гнилой внутри. Вероятно, администрация парка не обрабатывала ее нужными химикатами. Ее вес больше 140 килограммов.