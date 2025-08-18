США заявили о согласии России пойти на уступки по пяти областям Украины

Москва и Вашингтон договорились о серьезных гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщил CNN специальный посланник президента США Стив Уиткофф, это является переломным моментом. Речь идет о гарантиях, аналогичных тем, которые предусматривает статья 5 НАТО, согласно которой, нападение на любую страну Североатлантического альянса равнозначно нападению на всех членов Альянса.

По словам политика, договоренности будут предусматривать, что Россия законодательно закрепит отказ от попыток захвата каких-либо европейских территорий. Также Москва согласилась пойти на уступки по пяти областям Украины. Уиткофф указал, что вопрос будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон 18 августа.

Отмечается, что прогресс на Аляске переговорах оказался столь значительным, что лидер США Дональд Трамп отказался от стремления достичь немедленного прекращения огня еще до заключения мирного соглашения.

Напомним, Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом.