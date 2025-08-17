Четыре лидера стран ЕС поедут с Зеленским на встречу с Трампом

Лидеры четырех стран ЕС, главы Еврокомиссии и НАТО примут участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Среди них: президент Франции Эммануэль Макрон; канцлер ФРГ Фридрих Мерц; премьер-министр Италии Джорджа Мелони; президент Финляндии Александр Стубб; генсек Североатлантического альянса Марк Рютте; глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Сегодня Зеленский приедет в Брюссель, чтобы поучаствовать в заседании "коалиции желающих" в режиме онлайн. Об этом заявила фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

15 августа на Аляске состоялись переговоры глав США и России, посвященные урегулированию украинского конфликта. Сделка не была совершена, однако обе стороны считают, что переговоры прошли в конструктивном ключе и удовлетворены результатами.

После саммита на Аляске Трамп созвонился с Зеленским. В телефонном разговоре участвовали и руководители европейских государств. Президент США пригласил Зеленского в Вашингтон, поездка запланирована на понедельник, 18 августа.