ВС России поразили место хранения украинских ракет "Сапсан"

ВС России нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны.

Также поражены склады боеприпасов, беспилотников дальнего действия, пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Удар нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, уточнили в Минобороны РФ.

14 августа ФСБ и Минобороны России сообщили о совместной спецоперации на территории Украины, в результате которой были поражены четыре завода, где велись работы по сборке ракетного комплекса "Сапсан". В ФСБ заявляют, что этот комплекс Украина разрабатывала совместно с одной из европейских стран, а в радиус поражения баллистической ракеты попадали Москва и Минск.

Среди пораженных объектов значатся Павлоградский химзавод (на нём производили и хранили твёрдое топливо для "Сапсана", а также изготавливали снаряды, малые авиационные бомбы и термобарические заряды); Павлоградский механический завод (там собирали ракеты, двигательные установки, системы управления и боевые части "Сапсана"); Шосткинский казенный завод "Звезда" (там делали порох и боевые заряды); Шосткинский научно-исследовательский институт химпродуктов (на нем производили ракетное топливо для огнеметных систем и разрабатывали новые виды пороха).