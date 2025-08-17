Изготовители оружия для теракта в "Крокусе" получили 500 тысяч рублей

Мастера-оружейники из Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев, нелегально изготовившие автоматы для исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", получили за свою работу 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Медов, давая показания, заявил, что обучался переделке охолощенного оружия в боевое, а также описал сам процесс изготовления оружия.

Деньги за оружие были переведены на карту его матери, о чем женщина не знала. Медов самостоятельно обналичил их и через некоторое время передал Алиеву.

После теракта Алиев уехал из России, он объявлен в розыск. Медов же находится среди подсудимых по делу о нападении на "Крокус".

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.

На скамье подсудимых - 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.