СМИ: Трамп готов провести встречу с РФ и Украиной 22 августа

Президент США Дональд Трамп намерен провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне уже на следующей неделе - 22 августа, сообщил портал Axios.

По данным источников, американский лидер заявил об этом во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по итогам встречи с президентом России на Аляске. Отмечается, что "крупный прорыв" по итогам такой встречи представляется маловероятным.

CNN передает, что Трамп готов провести трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины 22 августа, если его встреча с Зеленским пройдет успешно.

Напомним, после напряженного телефонного разговора, в котором участвовали и руководители европейских государств, Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон, поездка запланирована на понедельник, 18 августа.

15 августа состоялись переговоры глав США и России, посвященные урегулированию украинского конфликта. Сделка не была совершена, однако обе считают, что переговоры прошли в конструктивном ключе и удовлетворены результатами.

Газета The New York Times раскрыла позицию Трампа, сформировавшуюся после встречи на Аляске - президент США поддерживает план передачи Донбасса России в обмен на мир в Украине. Зеленский ответил, что это невозможно.