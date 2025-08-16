Полиция разобрала палаточный городок оппозиции на вокзале Кишинева

Полиция пресекла митинг оппозиции и демонтировала палатки, установленные протестующими на вокзале Кишинева. Акция была направлена против политики президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность".

Сотрудники полиции разобрали палаточный городок и усилили меры безопасности в окрестностях.

Манифестанты расценили действия полиции как нарушение демократических принципов и давление на гражданское общество, пишет РИА Новости. "Мы осуществляем свое конституционное право на мирные собрания. Власти пытаются заглушить голос народа силовыми методами", - заявил один из участников протеста.

Оппозиционный блок "Победа" созвал в субботу акцию против политики президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиция обвиняет ПДС в политических репрессиях, особенно после ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул по делу о финансировании запрещенной партии "Шор".

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул 5 августа приговорена к семи годам лишения свободы.

Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.