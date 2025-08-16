На Волге загорелся корабль с пассажирами

На Волге сгорело судно, на котором находились шесть пассажиров.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте, сегодня утром во время плавания по Волге на территории Хвалынского района Саратовской области загорелось регистровое судно, модель которого не уточняется. На момент инцидента на борту находились шесть человек.

Судно значительно повреждено огнем, пассажиры смогли высадиться и не пострадали.

Проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба. Сумма ущерба еще не подсчитана.