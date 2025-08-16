Орлов выразил надежду, что храм святой Екатерины будет построен в Екатеринбурге

Мэр уральской столицы Алексей Орлов выразил надежду, что храм святой Екатерины все-таки будет построен в городе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом градоначальник заявил после утренней молитвы в День 302-летия Екатеринбурга.

"Наверное, самое знаковое место для православных - это часовня святой Екатерины, то место, где когда-то стоял храм [святой Екатерины]. Абсолютно уверен, и мы вместе все верим, что храм святой Екатерины в городе все-таки будет построен. Народное согласие есть, воля меценатов есть. Я очень надеюсь, что этот проект будет реализован и город обретет храм имени своей покровительницы", - заявил градоначальник.