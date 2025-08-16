Мелания Трамп через мужа передала Путину письмо

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп через мужа передала письмо российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters.

Чиновники, по данным агентства, не стали разглашать содержание письма, сообщив лишь, что в нём говорится о "похищениях детей на Украине".

Ранее Украина назвала похищением эвакуацию украинских детей из зоны конфликта. Москва заявляла, что защищает уязвимых детей от боевых действий. Reuters называет цифру "десятки тысяч" детей.