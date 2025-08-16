Путин и Трамп встретились на Аляске

Владимир Путин прибыл в Анкоридж на Аляске.

Президент РФ после приземления самолета прошел по красной ковровой дорожке, его встретил лидер США Дональд Трамп, они обменялись рукопожатиями. К месту проведения саммита президенты отправились на автомобиле Трампа — Cadillac Escalade.

Переговоры РФ и США на высшем уровне будут продолжаться 5-6 часов, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Центральной темой саммита на Аляске будет урегулирование украинского конфликта, но президенты затронут и другие темы, особенно двухсторонние отношения.

Трамп заявил, что сделку по миру на Украине должны согласовать Москва и Киев, но он хочет подготовить почву для возможной договоренности.

При этом выдвигались предположения, что Трамп будет ожидать от Киева серьезных уступок после встречи с российским лидером.

Путин стал первым российским правителем, который посетил Аляску. По завершении саммита с Трампом Путин возложит цветы к могиле советских летчиков на Аляске. Памятник летчикам АЛСИБа (1942-1945) установлен в городе Фэрбенксе. Он посвящен передаче 7926 самолетов, переданных из США в Советский Союз по ленд-лизу.