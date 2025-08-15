Федеральные эксперты на "Ипатьевском клубе" высоко оценили прогресс Костромской области и обсудили тренды развития региона

Форум "Ипатьевского клуба" в Костроме собрал многих федеральных экспертов. Большинство из которых высоко оценило деятельность губернатора региоана и его команды.

Так, Президент Фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов особо выделил эффективно выстроенную систему управления Костромской областью. По его мнению, это значительно способствует позитивному развитию в различных сферах.

«С точки зрения мобилизации возможностей, связанных с отраслями машиностроения, сельского хозяйства, лесной отрасли, область на хорошем счету. Она не доставляет большого количества негативных новостей. И в этом плане и та статистика, которая есть, и те лоббистские способности, которые есть у региона на федеральном уровне, работают в пользу власти», - отметил политолог.

Доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНГХиГС Владимир Климанов говорил о позитивном снижении долговой нагрузки, модернизации дорожной инфраструктуры, развитии приоритетных отраслей промышленности в регионе.

Благодаря продуманным стратегически грамотным решениям, даже несмотря на не самое выгодное географическое положение, Костромская область добилась прорыва в развитии туризма, отметил доктор экономических наук.

Запуск скоростных поездов «Ласточка» стал переломным моментом в логистике с точки зрения внутреннего туризма, подчеркнул эксперт.

Напомним, скоростное сообщение между Костромой и Москвой было открыто в 2020 году. Чтобы реализовать это, губернатор Костромской области Сергей Ситников лично обращался в РЖД и проводил переговоры с руководством компании. И сегодня по маршруту курсируют уже три пары скоростных поездов.

«Разумеется, Костромская область шагает вперёд. Развивая туризм в регионе, мы должны понимать, что соседние области ближе к основным потребителям туристических услуг. Еще 10 лет назад не было «Ласточки» и мы не могли сюда приехать просто физически. Сейчас ходит «Ласточка» и это уже сильно изменило траекторию доезда до Костромы», - сказал Владимир Климанов.

Президент Ассоциации интернет-технологов России Андрей Цепелев подчеркнул успехи региона в развитии позиционирования региона и собственного бренда.

«У Костромы стопроцентная узнаваемость. Все знают, что есть Кострома и есть Костромская область. Вы уже в более выигрышном положении относительно других территорий. Бренд Костромы с базовой идентификацией - что это отдельный регион, что это столица субъекта, что это древний исторический город, который находится на Волге, - знают все люди. Я считаю, что базовые, стартовые предпосылки для развития бренда Костромской области хорошие. В регионе уникальная, очень красивая природа, хорошая экология, заметные сдвиги в социально-экономическом развитии», - отметил Андрей Цепелев.

Участники экспертного форума также поделились яркими впечатлениями от посещения областной столицы и преображение центра Костромы.

«Я думаю, что вы в курсе, что у вас действительно очень крутой центр, очень хорошо сохранившийся, действительно очень яркий, вычищенный и это производит впечатление. Очень большая площадь, очень много простора для небольшого города. Это, на мой взгляд, очень ценно. Из моих наблюдений за разными регионами России, я сделал такой вывод: динамично развиваются регионы, которые для себя смогли объяснить, про что они, и смогли объяснить это внешним аудиториям», - отметил президент Российской Ассоциации по связям с общественностью, директор Центра социальной архитектуры МГИМО МИД России, общественный деятель, политолог Евгений Минченко.