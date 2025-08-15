Игорь Бабушкин провел совещание с главой Ахтубинского района по развитию муниципалитета

"Прошло почти полтора месяца, как Сергей Николаевич Новак возглавил Ахтубинский район. За это время он успел изучить сложившуюся ситуацию. У муниципалитета большой потенциал. Но, вместе с тем, есть проблемы, требующие первоочередного внимания. В частности, это вопросы ЖКХ и транспортного сообщения между населенными пунктами. Заслушал доклад о планах и предпринимаемых мерах", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что магистральные сети района протяженностью 226 км крайне изношены, в эксплуатации находятся они более 40 лет. Совместно с региональным минстроем сейчас прорабатываются варианты привлечения федеральных средств и ведется обследование наиболее критических участков водовода.

"Объем колоссальный, работы будут вести в несколько этапов", - заявил глава региона.

Также для решения транспортной проблемы в муниципалитете до подведения итогов конкурса в июле перевозчики вернулись на маршруты по временным картам. В следующем году при поддержке областного минтранса муниципалитет планирует запустить пассажироперевозки по регулируемым тарифам.

Еще один важный вопрос, который был рассмотрен на совещании у губернатора – капремонт образовательных учреждений. В программу модернизации включены семь школ и один детский сад района. Так, к 1 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» уже обновят здание школы в поселке Верхний Баскунчак.

"Обсудили также ситуацию с вывозом ТКО, готовность района к отопительному сезону, темпы газификации и ремонта дорог. По каждому пункту сформирован план. Вскоре приеду в район, чтобы лично проверить динамику", - сообщил Игорь Бабушкин.