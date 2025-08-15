Суд приговорил бывшего главу парка "Патриот" к пяти годам

Одинцовский городской суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, передает ТАСС.

Ахмедов также должен выплатить штраф в 500 тыс. рублей.

Кроме того, с осужденного в пользу Минобороны суд взыскал 18 млн рублей в качестве компенсации ущерба, в пользу "Патриота" - более 7 млн рублей.

В середине июля шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. по этому же делу получил другой фигурант – бывший заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров.

Следствие считает, что в 2022-24 гг. бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, Шестеров и директор ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха армии России "Патриот"" Вячеслав Ахмедов через махинации в документах похитили более 25 млн руб.

Расследование в отношении Попова продолжается. Ему добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. По данным следствия, деньги, выделенные на благоустройство парка "Патриот", были потрачены на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова.