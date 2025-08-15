Макрон и Зеленский созвонятся после встречи Трампа и Путина

Президенты Франции и Украины договорились созвониться после окончания встречи Путина и Трампа (скорее всего, это произойдет уже в субботу, 16 августа), передают со ссылкой на Елисейский дворец французские BFMTV и TF1.

В Елисейском дворце отметили, что переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского состоятся "тогда, когда это будет наиболее полезно".

Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что позвонит Зеленскому после встречи с Путиным – для организации встречи. Но при этом Трамп выступил против присутствия Зеленского на Аляске в момент проведения российско-американских переговоров.