Российские акции растут на ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Индекс Московской биржи в пятницу, 15 августа, превысил отметку в 3000 пунктов на позитивном ожидании встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Эту отметку индекс не брал с 28 апреля этого года (тогда появились новости о возобновлении российско-украинских переговоров в Турции).

Аналитики отмечают, что эти позитивные торги сегодня закроются до начала встречи президентов (в Москве в это время будет уже около десяти вечера), и основной рост активности придется на понедельник (если, конечно, результаты переговоров порадуют инвесторов).