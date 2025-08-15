Bild: Европа может отказаться соглашаться с результатами саммита на Аляске

Европейские лидеры могут отказаться соглашаться с результатами саммита Россия-США, который сегодня должен пройти на Аляске. Как пишет Bild, такое мнение выразил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

Эксперт также усомнился в том, что президент США Дональд Трамп действительно введет обещанные санкции против китайских банков, сотрудничающих с Россией. По его мнению, американский лидер "разочарован Путиным", но при этом не решается "нанести ответный удар", сообщает "Лента.ру".

Ранее сообщалось, что европейские страны стремятся переговорить с Дональдом Трампом до запланированной встречи президента США на Аляске Владимиром Путиным.

Выдвигались предположения, что Трамп будет ожидать от Киева серьезных уступок после встречи с российским лидером. Как считает профессор Сент-Эндрюсского университета Филиппс О'Брайен, Вашингтон не рассматривает Украину как равноправного участника переговоров.