Трамп встретит Путина с почестями и насладится ролью миротворца - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен встретить российского коллегу Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями. По прибытии в Анкоридж Путина встретят красной ковровой дорожкой, встречать будет сам Трамп, передает NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

А издание Politico отмечает, что Трамп буквально наслаждается ролью "главного миротворца" планеты, который может заключать такие сделки, которые никогда не поддавались его предшественникам. Хотя пристальное внимание к международным делам и мировым конфликтам противоречит предвыборному принципу Трампа "Америка прежде всего", сейчас американский президент слишком увлекся миссией посредника и уже не может остановиться, полагает источник в администрации США.