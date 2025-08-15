Екатеринбуржец из ревности сжег машину соперника, узнав, что жена собирается с ним в Таиланд

В Екатеринбурге силовики раскрыли поджог автомобиля. Оказалось, что ревнивый супруг сжег машину соперника, когда жена собралась с последним в Таиланд.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, ранее в дежурную часть поступил сигнал от пожарных о возгорании гаража и находящейся в нем машины на улице Московской. Автомобиль "Шевроле Круз" получил значительные повреждения: сгорел моторный отсек, оплавились стекла, частично пострадал салон. Владелец оценил ущерб в 1,5 млн рублей.

Как было установлено, очаг возгорания находился с внутренней стороны у двери гаража. В ходе осмотра места была изъята бутылка из-под растворителя. Полицейские выяснили, что к поджогу может быть причастен 32-летний мужчина, работающий грузчиком. Когда к нему нагрянули силовики, он не стал отпираться и заявил, что причиной его поступка стала ревность.

Как оказалось, от поджигателя не так давно ушла жена, найдя себе другого. В день преступления мужчина позвонил ей и предложил вместе отправиться в Крым, чтобы начать все сначала. Однако супруга ответила, что уже собирается с сожителем в Таиланд, и возвращаться к мужу не планирует. Тот отправился в ближайший магазин, купил растворитель и поджег гараж соперника вместе с машиной.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". Теперь ревнивому уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.