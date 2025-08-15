15 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пятерых свердловчан обвиняют в похищении мастера по изготовлению мебели

Перед судом предстанут пять жителей Свердловской области, обвиняемые сразу по шести статьям, в том числе в похищении человека, вымогательстве и разбое.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, один из обвиняемых, заказав мебель у пострадавшего, посчитал, что тот его обманул и выполнять заказ не собирается. Тогда обвиняемый, по данным следствия, объединился с сообщниками и 25 октября 2024 года, группа избила потерпевшего и насильно привезла в подвал дома, где продолжила избиение. Фигуранты дела требовали передать им 300 тыс. рублей, а также бесплатно изготовить мебель одному из них. При этом, у потерпевшего забрали его рабочие инструменты стоимостью порядка 20 тыс. рублей.

Кроме того, один из обвиняемых приобрел видеокамеры в виде датчиков охранной и пожарной сигнализации. Согласно экспертизе, они предназначены для негласного получения информации путем видеозаписи.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, потерпевший смог самостоятельно сбежать из подвала, после чего сразу направился в полицию. Тогда же и началась операция по задержанию похитителей при участии полиции, сотрудников ФСБ и бойцов СОБР Росгвардии.

"Была организована засада, поскольку сообщники грозились потерпевшему, что вернутся за ним в подвал. В итоге после возвращения подельников на место они были схвачены силовиками. Как оказалось, задержанные ранее не были судимы, нигде официально не работали. Собранные по данному факту материалы сыщики передали нашим коллегам из Следственного комитета, которые и довели дело до логического завершения", - отметил полковник Горелых.

Накануне расследование было завершено. В зависимости от роли каждого, фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных по:

  • ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений);
  • ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере);
  • ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой);
  • ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем);
  • ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера);
  • ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы.

Следователи уже собрали достаточную доказательственную базу, утвердили обвинительное заключение и направили все материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Теги: похищение, мастер, мебель, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

